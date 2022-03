The Game s'attaque à Eminem et le provoque !

Le rappeur ne sait pas dans quoi il se lance...

Lors de la finale du SuperBowl, qui a eu lieu il y a quelques semaines à Los Angeles, on a eu le plaisir de voir Dr. Dre inviter le gratin du rap US à venir célébrer avec lui sur scène. Snoop et Kednrick Lamar, eux aussi de LA (ou les alentours), ont évidemment répondu à l'appel, ainsi qu'Eminem et 50 Cent, proches de la légende West Coast. Mais il manquait peut-être une personne sur scène ce jour-là : The Game, qui était lui aussi pote avec Dre, et fier représentant de la West Coast. Une absence qui a un peu fait enrager The Game, qui s'est mis à se chauffer.

Il a balancé quelques piques à Dr. Dre, et également à 50 Cent cette semaine. Désormais, le rappeur s'attaque à Eminem, un adversaire un peu plus compliqué. Invité lors de la célèbre émission "Drink Champs", The Game a déclaré : "Eminem, c'est Eminem. J'aime Eminem. Il est parmi les très bons rappeurs, les grands MCs. Il rappe vite, il sait tout faire. J'avais l'habitude de me dire qu'il était meilleur que moi. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas ! Qu'il accepte le défi!".

Évidemment, les animateurs lui ont demandé de quel défi il parlait, en lui demandant s'il pensait à un Verzuz. Réponse de The Game : "oui, je pense à ça ! Swizz et Timbaland savent que ce serait encore plus gros qu'un simple Verzuz. Je ne dis pas que je vais fumer Eminem. Je dis que je suis chaud pour l'affronter, lui, ou d'autres, peu importe". Le rappeur est donc chaud patate et il veut en découdre, remonter sur le ring et revenir dans la compétition du Rap US. Il a d'ailleurs recommencé à envoyer des avertissements à 50 Cent.

Un Verzuz entre Eminem et The Game, ce serait du beau spectacle. Même si on se fait peu d'illusions sur l'issue du combat...