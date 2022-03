Drake menacé de mort, il porte plainte

Le harcèlement dure depuis 2017...

La célébrité ne rapporte pas que des bonnes choses. Même si on est nombreux à envier la vie des stars, certains aspects ont de quoi faire réfléchir, notamment au niveau du rapport avec les fans. Quand ça s'arrête à des demandes d'autographes à chaque fois qu'on sort, ou de selfies, ça passe encore. Mais quand il commence à y avoir des inconnus qui rentrent chez vous, ou qui vous envoient des mails avec des menaces de mort, ça devient beaucoup plus malsain comme ambiance. Cette fois, c'est Drake qui est victime de harcèlement et de menaces de la part d'une fan.

Et quand on sait ce qui est arrivé à John Lenon par exemple, il y a de quoi flipper. Drake a en effet demandé la protection de la justice contre Mesha Collins, qui avait déjà été arrêtée au domicile du rappeur à Hidden Hills en 2017. L'affaire avait fait le tour du web, la jeune femme avait été condamnée pour intrusion, sauf qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Selon les dires du canadien et de son équipe judiciaire, la jeune femme est revenue plusieurs fois dans la résidence de Drizzy.

Pire, elle lui a même envoyé des mails menaçants, dont l'un dans lequel elle déclare vouloir lui "mettre une balle dans la tête maintenant". Drake affirme qu'il a peur pour sa vie mais aussi pour celle de sa famille, notamment son fils, sa mère et son père. Il demande au juge qu'une interdiction d'approcher soit prononcée à l'encontre de Mesha Collins, et que cette interdiction d'approcher couvre aussi la famille du rappeur. Les joies de la célébrité...