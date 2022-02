Koriasse nous tend sa "Corde à linge" !

Découvrez le nouveau single "Corde à linge" de Koriass !

Le rappeur québécois Koriass nous partage aujourd’hui "Corde à linge", nouvel extrait de son prochain album prévu pour le printemps 2022 !

Signé au sein du label montréalais Disques 7ième Ciel , Koriass applique ses talents d’auteur-compositeur et nous offre un texte ingénieux et saisissant, sublimé de sonorités des plus accrocheuses. Un petit aperçu très savoureux, de quoi patienter sagement jusqu'à la sortie de son album.

"Corde à linge" est une co-production du rappeur et de ses alliés de longue date : Ruffsound et Philippe Brault.

Fasciné par le rap dès l’adolescence, Koriass n’a pas atteint la majorité qu'il inaugure déjà ses débuts sur scène. Repéré en 2008 par les Disques 7ième Ciel, il se consacre dès lors à la production de son premier véritable album, "Les racines dans le béton".

De retour en force en novembre 2013, Koriass présente "Rue des Saules", qui démontre avec justesse l’étendue de son talent et lui permet de rafler le Félix de de l’album Hip-Hop de l’année à l’automne 2014.

Le printemps arrive à grand pas et l'attente sera moins longue avec Koriass dans les oreilles...

Découvrez le nouveau titre "Corde à linge" de Koriass dès maintenant sur Générations : ICI.