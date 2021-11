Snoop Dogg : "les stars du rap méritent le même respect que les stars du rock"

Le rappeur pousse un coup de gueule.

En interview, Snoop Dogg a donné son point de vue sur le statut des légendes du rap. Selon lui, elles ne sont pas jugées à la même enseigne que des légendes du rock.

En pleine promotion pour son prochain album "Algorith" qui sortira le 12 novembre prochain, le rappeur enchaîne les interviews. Invité par le magazine Rolling Stone Music Now, Uncle Snoop a, comme à son habitude, parlé sans filtre. Récemment, il avait expliqué (toujours en interview) comment il s’était réconcilié avec Eminem ou encore pourquoi il n’avait pas cru en Drake au début. Cette fois-ci, pas d’infos croustillantes, mais plutôt un coup de gueule sur le statut des rappeurs d’un certain âge aux États-Unis.

Snoop a pointé du doigt la différence de traitement entre le monde du rock et du rap. Il a commencé par comparer le statut des plus grandes légendes des deux styles musicaux :

"Ils n’imposent pas de limites au Rolling Stones, ils n’imposent pas de limites aux autres groupes qui sont extérieurs à notre genre. On a des rappeurs au Rock and Roll Hall of Fame alors qu’il n’y a pas de putain de rockeurs dans le Rap Hall of Fame. Ralentissez un peu et commencez à donner du respect à notre style et à nous respecter pour ce que nous sommes."

L’artiste qui va probablement appuyer son statut de légende à la mi-temps du Superbowl 2022, ne comprend pas que lui et ses comparses aient à se battre pour rester légitime. Il considère, qu’avec ceux de sa génération, ils ont largement contribué à faire du hip-hop le genre le plus écouté dans le monde… et il n’a pas tort ! Il ajoute :

"Ne mettez pas de limite de temps sur ce qu’on est à cause de notre âge ou notre personne parce qu’on ne le fait pas avec les rock stars. Mec, maintenant ils ont des cheveux blancs alors qu’ils avaient des cheveux bruns. Tout est gris maintenant. On aime leur musique, on les aime, on les respecte, on les soutient, on chante leur musique. Des vrais fans. On devrait recevoir le même amour dans le hip-hop, parce qu’on créé quelque chose qui va rester pour toujours. C’est générationnel."

Snoop Dogg a parlé et Snoop Dogg dit vrai. Cette différence de reconnaissance entre les rocks stars et les stars du hip-hop perdurent depuis trop longtemps maintenant. Heureusement, les choses semblent tout de même évoluer avec les années. Avec l’intronisation de Jay-Z et LL Cool J au Rock & Roll Hall of Fame, on est sur la bonne voie.