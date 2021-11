Orelsan valide Gazo

Deux univers artistiques pourtant très éloignés.

Orelsan est de retour dans les bacs. A l'heure où nous parlons, "Civilisation" est sorti et disponible sur toutes les plateformes. Un nouvel album pour celui qui a été un des plus gros vendeurs d'albums du rap français des 10 dernières années. C'est donc l'occasion de retrouver le rappeur en interview et en promotion, avec ce ton assez posé, détaché, mais en même temps un peu timide qui le caractérise. Avec la sortie de sa série sur Netflix, le Normand est vraiment au centre de l'attention.

Forcément, qui dit sortie d'album dit passage dans les médias qui vont lui demander qui il écoute en ce moment, pour en savoir plus sur ses influences. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les influences d'Orelsan sont diverses. Dans une interview du Parisien, quand on lui a demandé ce qu'il écoutait, il a répondu : "De l'électro bizarre, Kanye West, The Weeknd, Tyler The Creator. Adele, car je suis fan des piano voix, et Lana del Rey pour sa mélancolie. J'ai des goûts hyper larges". En effet, certaines références sont un peu inattendues pour un rappeur.

Civilisation mes chers ???? — MIXTAPE DISPO D R I L L .F R (@GazoMlg) November 1, 2021

Mais ça fait bien longtemps qu'Orelsan n'est plus un rappeur comme les autres. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il écoute en français, il répond : "En France, j'adore Gazo". Le phénomène de la drill francophone a une place de choix dans les playlists du Normand. Passer de Adele à Gazo dans ses oreilles, et si c'était ça la recette pour produire des projets si travaillés et si variés (beaucoup de changements depuis "Perdu d'avance") ? Gazo, flatté par les compliments d'Orel, a même tweeté pour inciter les gens à aller pécho l'album d'Orelsan. En attendant peut-être un futur featuring, pourquoi pas?