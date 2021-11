Booba : les chiffres fous de sa vente de NFT

Il est définitivement dans le futur.

Qu'on aime ou pas Booba, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir d'idées. Vêtements, médias, montres, whisky, champagne, ça fait bien longtemps que le Duc s'est affranchi de l'image de simple rappeur pour devenir un businessman. Si son dernier album "Trône" n'a pas reçu que des critiques positives, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est toujours bien implanté dans le game, et qu'il fait parler. La preuve avec la sortie de son morceau "TN" en NFT, une nouvelle technologie virtuelle, qui lui rapporte déjà énormément.

Pour ceux qui n'ont pas suivi, les NFT sont des jetons virtuels cryptés, qui vous permettent ici de devenir propriétaire d'un morceau de musique. Le tout, en édition limitée avec un numéro de série individuel et un certificat pour chaque acheteur. Ici, le morceau existe en 5 versions virtuelles, qui ont apparemment chacune des spécificités et des prix différents. Le morceau "TN" a été mis en vente à partir du mercredi 3 novembre, et à l'heure qu'il est il aurait déjà rapporté à Booba plus de 420 000 dollars ! Dont 160 000 en une seule heure.

???? La première des 5 cartes NFT du clip « TN » de Booba est sold out !



Carte 1 : 5k/5k vendus

Carte 2 : 4 294/5k vendus

Carte 3 : 4 020/5k vendus

Carte 4 : 3 769/5k vendus

Carte 5 : 4 462/5k vendus ???? pic.twitter.com/3j86Is8SqW — Ventes Rap (@VentesFRap) November 5, 2021

A l'heure qu'il est, les jetons (25 000 au total) doivent presque être tous vendus car au dernier comptage, on en était à presque 22 000. Cette nouveauté dans la manière de proposer sa musique est assez révolutionnaire, surtout ici en France et on imagine que de nombreux autres vont tenter l'expérience après cet essai plus que réussi de la part de Booba. Quelques années seulement après le début de la domination des plateformes de streaming, on pourrait bien être en train d'assister à une nouvelle révolution dans l'industrie de la musique.