PLK annonce des feats avec SCH, SDM et Oboy

Et dévoile le tracklisting d'"Enna Boost"

Le 12 novembre prochain, PLK sortira la réédition de son dernier album, "Enna" avec le projet "Enna Boost" agrémenté non pas de dix titres comme initialement prévu mais onze, le rappeur en a ajouté un entre-temps, et trois feats dont il n'avait jusqu'à maintenant pas dévoilé les noms. Mais depuis hier, on sait qu'il partagera le micro avec SCH, SDM et Oboy. Pourtant, au départ, il a voulu garder le mystère en demandant à ses followers qui pouvait bien se cacher derrière les tirets qu'il avait postés sur les réseaux.

Qui sont les 3 artistes présents sur la réédition ? ???? pic.twitter.com/YuGo3HKDuw — Enna Boost J-10 ???????? (@60SecondesPLK) November 1, 2021

Un temps, on a pu croire que Maes serait sur "Enna Boost" car il a répondu à la question en écrivant "Moi je sais" et comme il y avait un nom comportant quatre lettres, beaucoup ont cru à une nouvelle collaboration.

Finalement, c'est Polak lui-même qui a mis fin au suspense en annonçant les feats de son album et le tracklisting.