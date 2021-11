Snoop Dogg ne croyait pas en Drake

La première impression n'est pas toujours la bonne...

L'erreur est humaine, la preuve avec Snoop Dogg qui est revenu sur son affirmation au sujet de Drake... Le rappeur de West Coast avait dit, il y a quelques années de cela, qu'il pensait que Drake ne durerait pas dans la musique... Une pensée et révélation choc, sur laquelle le double G a eu le cran de revenir à deux reprises même, notamment lorsqu'il avait été interviewé par "GGN" :

"Quand Drake est arrivé, j’étais genre : "Il est là maintenant, il sera parti demain. Parce que ce que j’entendais, c’était basique".

Evoquant ce commentaire malheureux auprès de Complex, le rappeur a tenu à faire de nouveau amende honorable :

"Ce n**** n’ira nulle part. A quoi est-ce que j’ai bien pu penser ? Mais c’est ce qu’on fait dans le hip-hop. On pose des limites avant que quelqu’un ne dépasse ces limites, et c’est ce qu’il a fait. C’est ce qu’est le hip-hop, pour moi. Il a sans doute pris toutes les mer*** qu’il a entendu à son sujet : "Tu vas encore être là pour 3 ou 4 ans", et il a dû être genre :"Ok, fuck ça, regardez ce que je vais faire. Je vais bai*** ces n*****. Je vais la faire à la Michael Jackson". Et il l’a fait. Vive le roi. Il n’a pas demandé, il a pris ce truc".

Le Californien est même allé jusqu'à ajouter : "Il faut toujours quelqu’un pour passer au niveau supérieur. Pour moi, il me rassure en me disant que si jamais je voulais quitter le game, il est entre de bonnes mains. Je pense que c’est ce que mes grands ont fait pour moi quand ils m’ont vu prendre le contrôle du game. Ils étaient rassurés".

On a beau s'appeler Snoop, on peut aussi faire des erreurs. Quand on voit la carrière de Drake aujourd'hui, il ne pouvait que reconnaître qu'il s'était trompé...