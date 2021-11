Orelsan, Ziak, Classico Organisé : un mois de novembre de feu pour le rap français !

C'est le mois de tous les possibles !

Le mois de novembre n'est pas forcément le meilleur mois de l'année. Avec le changement d'heure et les jours plus courts, on a l'impression qu'il fait nuit tout le temps, il fait froid, il pleut et on n'a pas encore les fêtes de Noël pour faire passer la pilule. Mais novembre 2021 devrait LE mois de l'année pour les amateurs de rap. En effet, on ne sait pas qu'il y a un phénomène de rattrapage dû au Covid mais il s'annonce comme étant certainement le plus riche de l'année en grosses, très grosses sorties.

Et ça commence dès le début du mois. En effet le vendredi 5 novembre, on attend la sortie des projets de Negrito, Niska, Fresh La Douille, Gianni, Sheldon, Lujipeka, Sam's. Pas de chance pour eux, ils vont tomber en face du mastodonte qui devrait absolument tout rafler sur son passage, le "Classico Organisé" goupillé par Jul qui réunit plus de 150 rappeurs venus de Marseille et de Paris et sa banlieue. De deux choses l'une, soit ce projet éclipse tous les autres, soit tout le monde profite de l'engouement qu'il va créer. Mais difficile néanmoins de sortir juste en face...