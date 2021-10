Rohff se confie sur son album "Grand Monsieur"

Un album qui devrait sortir dans pas longtemps !

Dans le Hall Of Fame du rap français, il y a évidemment une place de choix qui sera toujours réservée à Rohff, pour l'ensemble de son oeuvre. 25 ans de rap, des morceaux fleuves sans refrain de 8 minutes où il parle au coeur des gens, le rappeur du 94 n'a plus grand chose à prouver dans ce rap game. A part, peut-être, qu'il est endurant, et qu'il peut durer encore des années. C'est pour cette raison que Housni a décidé de revenir fort avec un nouvel album, "Grand Monsieur", dont la sortie ne devrait pas tarder.

Rohff s'est d'ailleurs livré en story sur son projet, en affirmant : "ça fait un moment que je charbonne dur pour vous, jusqu'à pas d'heure, avec des maux de coeur, des maux de ventre, tout ce que vous voulez, mais on a fait le taf. Et je suis particulièrement fier de cet album. Et pour preuve, regardez, jusqu'à pas d'hure ! 4h58 du matin, ça sort du mastering final". On en sait donc un peu plus sur l'avancement du projet, qui est donc quasiment terminé. Mais on n'en saura pas plus sur la date de sortie.

"Je devais vous annoncer la date aujourd'hui. Mais finalement, on a réfléchi avec le staff. On s'est dit qu'on allait vous faire une annonce magistrale, digne du titre de l'album, "Grand Monsieur". Soyez patients, c'est une histoire de quelques jours" a déclaré Housni dans une autre sotry. Il a également affirmé qu'il arrivait serein devant cette nouvelle étape de sa carrière, avec beaucoup moins d'ego et beaucoup plus apaisé qu'auparavant. On espère aussi qu'il a pris du recul, car on en connaît un qui ne vas sûrement pas le lâcher...