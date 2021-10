Orelsan : bientôt un feat avec Angèle ?

La chanteuse ne ferme pas la porte...

En ce moment, on parle beaucoup d'Orelsan. La série documentaire sur sa vie et sur sa carrière fait un carton tandis que l'annonce de la sortie de son nouvel album, "Civilisation" a créé une attente impatiente. Mais ce n'est pas tout, il a aussi été acteur dans le prochain épisode des aventures d'Astérix et Obélix et Angèle qui elle aussi créé l'événement avec son retour en chanson avec le titre "Bruxelles je t'aime" et l'annonce de la sortie de son futur projet "Nonante-cinq" ainsi que les dates de sa future tournée, le "Nonante-cinq tour." Et, sur les ondes de nos amis de M Radio, la chanteuse belge n'a pas du tout exclu un potentiel featuring avec le rappeur caennais. Si elle a retrouvé une nouvelle fois Damso sur "Nonante-cinq", ce serait la première fois qu'elle travaillerait avec l'interprète de "Suicide social".

Répondant aux questions des animateurs Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin, elle a tordu le cou à la rumeur d'un duo, mais seulement pour le moment...

"Tout ce qui dit dans la presse n’est pas toujours vrai, ça pourrait l’être donc je vais rester très évasive là-dessus. Mais j’adore Orelsan, c’est un méga, méga artiste. J’adore ce qu’il fait, je le trouve super cool et puis on se connaît bien donc ce n’est pas un non définitif, ce n’est pas du tout impossible."

On avoue qu'on serait vraiment curieux d'écouter une telle combinaison !