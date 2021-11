"Rappeuse en Liberté" l'émergence du rap féminin...

Une web série et un clip à découvrir !

Pour mettre la lumière sur le rap français féminin, le concept de web-série "Rappeuses en Liberté" vient d'être dévoilé sur YouTube. Dispositif d’émergence et d’accompagnement d'artistes urbaines, cette idée consiste à sélectionner dix rappeuses parmi 300 candidates. Pour celles qui ont eu la chance d'être sélectionnées, quatre mois d'accompagnement leur étaient accordés pour participer à des ateliers dans le but de se perfectionner artistiquement ou encore de leur faire rencontrer des professionnels reconnus comme Vicky R, Chilla, Lord Esperanza, Aly Bass ou encore Fif Tobossi cofondateur de Booska-p. Par ailleurs, de nombreux médias urbains et généralistes sont également venus à la rencontre des artistes pour découvir leurs univers. Cependant, trois lauréates devaient être sélectionner parmi les dix pour bénéficier d'un accompagnement approfondi comprenant une soixantaine d'heures d'enregistrement au studio des Variétés ainsi qu'un accompagnement scénique. C'est donc Soumeya (Salon-de-Provence), Ossem (Paris) et Eesah Yasuke (Lille) qui sont sacrées lauréates de la première édition de "Rappeuses en Liberté". Suite à ces quatre mois d'apprentissage, il en a résulté qu'un featuring devait être enregistrer, afin d'imprégner les artistes de cette expérience de vie. Disponible sur YouTube, le clip de “Taktik” réalisé par Leïla Sy met en image les dix rappeuses rapper une à une à leur tour...

Yanis Saidi