Kanye West propose trois titres inédits pour "Donda"

Ye est loin d’en avoir fini avec son projet. Grâce au "Donda stem player", qui permet de modifier l’écoute de l’album, les fans qui possèdent l’appareil peuvent désormais écouter trois nouveaux morceaux. Parmi les titres, la collaboration avec André 3000 que Drake avait fait fuiter.

S’il y a bien un album qui a fait parler de lui cette année, c’est "Donda" de Kanye West. Le rappeur, qui s’appelle désormais Ye, a su créer un véritable engouement autour de son projet. Entre des sessions d’écoutes qui ont rassemblé des milliers de personnes, le retard de la sortie de l’opus et la concurrence avec Drake, "Donda" a fait beaucoup de bruit et ne s'arrête pas. En effet, le projet est en constante évolution et de nombreuses modifications ont été effectuées depuis sa sortie. Aujourd’hui, ce sont des morceaux inédits qui viennent s’ajouter au dixième album de Kanye West.

Ye est réputé pour être extravagant, mais aussi très innovant. Dans sa conquête du monde de la technologie, il avait conceptualisé un appareil appelé le "Donda stem player". Cet appareil (à 200$), développé par la branche technologique de sa marque Yeezy et Kano permet aux utilisateurs de customiser chaque musique. Ils peuvent ainsi manipuler des morceaux en changeant plusieurs composants tels que la basse, les samples, la batterie ou encore les voix. Une expérience unique en son genre qui s’accompagne de quelques surprises.

Les détenteurs de l’appareil ont pu découvrir, à leur plus grande surprise, que le "Donda Stem Player" leur permet également de découvrir trois titres inédits. Des sons qui viennent s’ajouter à liste déjà bien longue des morceaux qui composent l’album. Parmi eux, le fameux "Life of the Party" featuring André 3000 que Drake avait leaké pour attaquer son rival (un dommage collatéral de sa guerre contre Kanye West). Une surprise de taille pour les fans de Kanye ou du moins ceux qui ont pu s’offrir le "stem player" !

