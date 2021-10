Rohff annonce son dixième album !

Il y aura bien une suite à "Surnaturel"...

Il y a quelques jours, on découvrait les débuts de Rohff sur petit écran avec la série de Franck Gastambide, "Validé", saison 2.

Un carton immense, plus grand encore que la première saison qui a également propulsé la bande originale. Dans cette dernière, on retrouve de gros noms du rap français, notamment celui de Rohff qui s'est imposé avec son solo : "Enemy". Le rappeur du 94 a démontré une fois de plus, ses talents de kickeur grâce à un gros deuxième couplet tout en vitesse sur une production composée par Raiden Beats et Keno Beats.

Le clip du morceau est déjà disponible. On y voit Rohff aux côtés de Mounir, personnage de la série "Validé". Des références à Rick Ross, The Weeknd ou encore au Wu-Tang Clan sont habilement balancées et l'officialisation de son nouvel album aussi ! Pas de date encore à ce jour mais Rohff nous prépare du lourd pour son dixième album... Affaire à suivre de près...