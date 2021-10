Dr. Dre travaille sur la musique du prochain "GTA"

C'est Snoop lui-même qui le dit !

Décidément, après son passage dans l'émission "The Breakfast Club", Snoop Dogg était en verve de révélations. Après avoir expliqué qu'il avait appelé Eminem pour s'excuser et ainsi enterrer le clash et la "guerre" qui couvait entre les deux rappeurs, il nous a appris dans une autre interview accordée au podcast "Music Now" de Rolling Stone que Dr. Dre travaillait sur de la nouvelle musique, mais pas forcément pour un album. Notre bon docteur serait en train de finaliser la bande-son du prochain jeu vidéo estampillé "GTA".

"Je sais qu'il est en studio. Je sais qu'il fait de la pu**in de bonne musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui va sortir. Je pense donc que c'est de cette manière que sa musique sera diffusée, par le biais du jeu vidéo GTA."

Ce qui est troublant dans les déclarations de Snoop, c'est qu'on ne comprend pas bien s'il fait parle d'une bande-son spécialement créé pour une nouvelle version du jeu ou il s'agit simplement d'ajout additionnelle à la musique qui existe déjà dans "GTA V".