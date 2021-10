Orelsan annonce son nouvel album : "Civilisation"

Il sortira le 19 novembre 2021.

Il fallait s'en douter. Entre ses dates annoncées à l'AccorHotel Arena en mars 2022 et le succès du documentaire consacrée à sa carrière sur Amazon Prime, on se doutait bien qu'Orelsan nous préparait quelque chose et qu'il ne pouvait pas nous laisser sans nouvel album. Le rappeur caennais a mis fin au suspense ce matin en annonçant la sortie de son prochain opus "Civilisation" le 19 novembre prochain !

CIVILISATION

Nouvel Album le 19/11/21 pic.twitter.com/Om5z4TnLKA — OrelSan (@Orel_san) October 26, 2021

Il en aussi profité pour dévoiler le tracklisting de l'album et attention, si on retrouve les fidèles Gringe et Skread, on note aussi la présence de The Neptunes, aka Pharrell Williams et Chad Hugo, un des duos de producteurs parmi les plus mythiques des Etats-Unis pour le titre "Dernier verre". On a hâte d'écouter que cette addition de talents peut bien nous réserver ! Chose étonnante à l'heure où les titres plein de feats pullulent, Orelsan ne compte que ces trois-là pour un tracklisting qui compte 15 titres.

Par contre, vu la pochette de l'album, sur laquelle on voit un drapeau mystérieux, nul doute que le rappeur de Caen a un concept derrière tout cela. Restez branchés, nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises !

Découvrez le tracklisting de "Civilisation" :