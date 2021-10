Kanye West comparé à Mozart ou Beethoven par Jack Harlow

Il ne cache pas son admiration.

Si Soulja Boy et Chris Brown ont été virulents après la sortie du dernier album de Kanye West, "Donda", ce dernier disparaissant finalement totalement du tracklisting évolutif, il y a des rappeurs, qui ne figurent pourtant pas sur le projet, qui ne laisse pas passer une occasion de vanter les mérites de Ye et ses qualités. C'est notamment le cas de Jack Harlow qui a qualifié Mister West de "Mozart ou Beethoven".

On ne le sait peut-être pas beaucoup en France mais Jack Harlow est un véritable étudiant du hip-hop et il connaît parfaitement l'histoire de ce mouvement et de cette musique. Cela a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans le développement de sa carrière. Alors quand il évoque Kanye West dans une interview de l'édition anglais de GQ, on l'écoute. Surtout quand il y évoque la vulnérabilité de Yeezy.

"Je pense que le public aime la vérité. Et quand vous avez des gars comme Kanye et des des chansons comme "All Falls Down" et que vous semblez aussi vulnérable, cela change la vie des gens. Parce que, du coup, au lieu de penser : pourquoi je suis dans la merde, ils pensent le contraire ; pourquoi je ne suis pas dans la merde. Cela fait toute la différence."