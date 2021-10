Jul dévoile l'hallucinant tracklisting de "Classico Organisé"

Il tient sur un triple album !

Avec la sortie du premier extrait de "Classico Organisé", "La loi de la Calle", le projet Paris-Marseille porté par Jul, les chiffres sont déjà en train de s'affoler alors que l'album ne sortira que le vendredi 5 novembre. Entretemps, le rappeur blondinet avait promis une annonce importante en marche du "vrai" classico, le match OM - PSG qui s'est déroulé ce dimanche soir au stade Orange-Vélodrome à Marseille. L'OVNI a tenu parole, il a dévoilé le tracklisting complet d'un opus pharaonique puisqu'il s'agit d'un triple album - fort logiquement, on ne voyait vraiment pas comment faire tenir plus de 150 rappeurs sur un seul disque, et il a donné d'autres informations sur cette incroyable compilation.

Mais le plus important, c'est bien sûr le tracklisting. Pour chaque morceau, Jul a imaginé des combinaisons toutes plus folles les uns que les autres qu'il a regroupées dans une vidéo de présentation. On ne va pas toutes vous les détailler, on manquerait clairement de place, mais il y a des titres qui s'annoncent incroyables comme, par exemple, le morceau "Les Galactiques" qui réunit Jul, Soso Maness, Gims, Rohff, Kaaris, Alonzo et Naps ou le titre éponyme du projet, "Classico Organisé" qui regroupe Koba LaD, Jul, PLK, Guy2Bezbar, Gazo, Soso Maness, Naps. Et tout le reste est à l'avenant. La vidéo de présentation du projet fait tout de même neuf minutes et contient trente titres avec des combinaisons toutes aussi folles les unes que les autres.

Alors forcément, il faut laisser de la place à tous ces talents pour s'exprimer correctement. C'est pourquoi on peut certainement s'attendre à des morceaux longs. Autrement dit, impossible de faire tenir tout ce beau monde sur un seul et même disque. "Le classico organisé" sera donc un triple CD, il fallait bien ça pour accueillir 157 rappeurs et leur laisse le temps de poser.

Et pour qu'il n'y ait ni problème, ni jaloux, le but de Jul étant clairement l'unité, tout le monde sera payé la même chose qu'il s'appelle Gims ou qu'il porte un nom moins connu. C'est en tout cas ce que Jul a expliqué devant les caméras de Brut qui l'ont accompagné lors du tournage du clip de "La loi de la calle". "Le but c'est pas de… ni de faire mieux, ni les sous… Le but c'est l'union. [Le journaliste évoque la répartie égale des revenus sur 13'Organisé] Ouais, ben là, c'est pareil. Moi j'ai pas de recul sur ça. Ça veut dire je ne sais pas comment les gens vont le prendre, je ne sais pas le nombre de ventes en première semaine… Je ne sais pas du tout."