Wu-Tang Clan : on connait les acheteurs de leur album unique !

L'album n'est plus en la possession de Martin Shkreli.

Tous les fans de rap se rappellent le moment où, en 2015, le Wu-Tang Clan avait annoncé la sortie d'un nouvel album un peu particulier. L'album-concept, qui s'appelait "Once Upon A Time In Shaolin", a été réalisé à un seul exemple et vendu aux enchères pour 2 millions de dollars. A l'époque, les fans avaient enragé, d'autant que l'acheteur du disque n'était autre que le riche homme d'affaires Martin Shkreli, homme le plus détesté du Web. Cette époque est désormais révolue : le disque a été racheté, enfin. Et on sait par qui.

Le projet unique du Wu-Tang avait été saisi par la justice au moment où elle s'est penchée sur le cas Shkreli. Il a été revendu pour 4 millions de dollars à un collectif de 74 personnes, le groupe PleasrDAO. Un groupe d'amateurs de cryptomonnaies anti-establishment, qui voudrait rendre ce projet au public. "cette sublime oeuvre d'art, cette ultime protestation contre ceux les intermédiaires et ceux qui louent les musiciens et les artistes, a pris du plomb dans l'aile en tombant entre les mains de Martin Shkreli", a déclaré le porte-paroles du groupe.

Ils essaient désormais de discuter avec RZA et les différents producteurs du projet, afin de pouvoir le rendre commercialisable ou accessible au plus grand nombre. Car selon une clause écrite lors de la création de l'album, il ne devrait pas être commercialisé avant l'an 2103... Certains proches du Wu commencent tout de même à parler d'organiser des expositions autour de ce projet, partout dans le monde, pour le faire vivre avant de pouvoir l'entendre sur scène par exemple.