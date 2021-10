6ix9ine : son ancien manager est ruiné !

Mais il est toujours derrière les barreaux...

L'ancien manager de 6ix9ine, Kifano "Shotti" Jordan, est toujours derrière les barreaux où il purge une peine de 15 ans pour le rôle qu'il a joué dans l'affaire de racket qui a opposé le rappeur de Brooklyn et le gang des Nine Trey Bloods. D'après son dossier judiciaire consulté par Complex, Shotti affirme qu'il n'est plus en mesure de payer les services de son propre avocat et cherche un avocat nommé d'office par le tribunal. Dans ce même document, Shotti affirme qu'il n'a accès qu'à 1 200 $ en espèces ou sur un compte bancaire. Jordan poursuit en disant qu'il n'a généré aucun revenu au cours de la dernière année.

Le dossier se lit comme suit : "Le requérant a désespérément besoin de l'aide d'un conseiller juridique pour préparer correctement sa défense, lois à l'appui pour étayer chaque problème qui sera présenté devant ce tribunal honorable."

Shotti a utilisé les restrictions pandémiques le maintenant isolé avec un nombre limité de visiteurs comme raison pour ne pas pouvoir se défendre correctement.

Il a également rejoint Akademiks pour un épisode du podcast "Ak’s Off the Record" en août et en a profité pour réaffirmer qu'il n’avait jamais volé d’argent à 6ix9ine et qu'il n'a également jamais eu de relations sexuelles avec son ex-petite amie et mère de son enfant, Sara Molina.

Shotti n'a pas hésité à en rajouter une couche et à se vanter d'être arrivé en prison en tant que millionnaire. Il aussi affirmé qu'il en sortira dans le même état. Il semble qu'on en soit loin...