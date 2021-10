Quand Lil Baby oublie d'envoyer son couplet à Young Thug...

C'est la boulette...

Vendredi 15 octobre, Young Thug a sorti son dernier projet, "Punk" avec tout un tas de featurings prestigieux puisqu'on y retrouve également des artistes comme Drake, J. Cole, Travis Scott, Future, A$AP Rocky, Post Malone, Gunna et Doja Cat, ainsi des apparitions posthumes de Mac Miller et Juice WRLD. Mais cet opus aurait dû compter un invité de poids supplémentaire puisque Lil Baby était lui-aussi prévu au casting. C'est le rappeur lui-même qui l'a révélé dans une vidéo postée sur TikTok. Il aurait dû poser sur le titre "Bubby" aux côtés de Drake et Travis Scott. Sauf que... il a complètement oublié d'envoyer son couplet à Young Thug ! Dans une autre vidéo où il se fait coiffer, Lil Baby a fait écouter aux fans ce fameux couplet.