Lacrim annonce la sortie de son prochain album "Persona Non Grata"

Il est de retour après deux ans d'attente !

Après un an et demi d'attente, Lacrim est enfin de retour avec un nouveau projet ! Disponible le 10 décembre prochain, cet album a pour nom "Persona Non Grata" qui se traduit littéralement par "personne n'étant pas la bienvenue" en locution latine. Il faut dire que l'artiste avait besoin de prendre son temps pour réaliser un projet à la hauteur de son dernier, "R.I.P.R.O 4". Très actif ces derniers temps, notamment en se livrant à de nombreux featurings, le Tiguere était apparu sur de nombreux projets comme la BO de la série "Or Noir" avec "Ils ont mal" et "Noir" ou encore "Bendo" sur le dernier album de Marwa Loud par exemple. Au total c'est pour une dizaine de morceaux que le rappeur originaire de Chevilly-Larue a posé sa voix. Cependant, cette fois-ci, c'est bien pour son projet qu'il fait l'actualité. Lacrim a notamment fait cette annonce sur son compte Twitter :