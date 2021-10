Kingzer veut en finir avec la récrée !

Artiste prometteur du Label Mal Luné, Kingzer balance son tout nouveau projet intitulé "Fini la récrée".

Alors que Mal Luné vient de perdre une de ses têtes d'affiche, Ninho, le label mise désormais sur des artistes prometteurs comme Kingzer ! En effet, le rappeur suisse a dévoilé il y a quelques jours son tout premier projet "Fini la récrée". Attendu depuis plusieurs années par sa fan base, cet album comporte 15 titres dont 14 inédits étant donné que "Intro" avait été dévoilé le 17 septembre dernier. Quoi qu'il en soit, Kingzer a ramené du beau monde sur ce premier opus puisque parmi les morceaux figurent des collabs avec HK la Paille, Take a Mic, Di-Meh, Tayron Kwidan’s, Kokeïnejtd, Blasko et BLK140.

Kinger a fait ses contours dans "Wave"

Album dans les bacs, sortie de clip oblige ! Pour l'occasion Kingzer met en image le gros banger "Waves", septième track de "Fini la récrée". Réalisé par Cédric Cayla, ce clip nous montre l'artiste en train de se faire coiffer et pomponner alors qu'il débite son seize. Loin des clichés associés aux suisses comme le chocolat ou le ski, le rappeur s'aventure sur un texte egotrip mélangé à un flow saccadé et mouvementé. A noter la référence nationale de Kingzer : "Dans la caisse avec Rihanna gros walah j'en ai fait des rêves, j'fume ma chiche, elle me s**** et je fais des ronds, au poignet la même tre-mon que Federer". Quoi qu'il en soit, l'artiste confirme les attentes autours de lui et monte en puissance au fil des années. Reste à savoir si Kingzer arrivera à se hisser au sommet du rap français et à en devenir l'une de ses plus grosses têtes...

Yanis Saidi