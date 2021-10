Kanye West : son changement de nom une question de gros sous ?

Appelez le YE !

Plus de nom de famille, ni de prénom. Il faut maintenant appeler Kanye West, "Ye", tout simplement.

Le rappeur de 44 ans avait déjà lancé les démarches pour son changement d'identité en août, pour des "motifs personnels". C'est désormais chose faite. Un juge de Los Angeles a accédé à sa demande.

Malgré la sortie récente (cet été), de son dernier album composé de 27 titres et portant le nom de sa mère décédée en 2007, "Ye" fait pourtant plus parler de lui pour ses troubles bipolaires et son instance de divorce d'avec la vedette de télé-réalité Kim Kardashian, que pour ses talents de rappeur...

En effet, selon différentes sources, notamment proches du couple, la candidature du rappeur à la présidence Etats-Unis, aurait été l'un des éléments déclencheurs de cette séparation...

Heureusement pour notre cher "Ye", il ne perd jamais le Nord ni son flair pour sentir de loin une opportunité commerciale : il se lance même dans le jeu des masques anti-Covid, tout en imposant bien évidemment, son nom devant et au centre. Selon TMZ, la société de notre ex Kanye West a déposé des documents juridiques pour déposer la marque "Ye" pour une utilisation, justement, sur des "masques sanitaires pour la protection contre les infections virales". Toujours dans ces mêmes documents, il serait même question de créer des "masques de mode" avec le même nom. Une suite logique finalement à sa marque "Yeezy"...