The Weeknd annule une nouvelle tournée !

Uniquement dans des stades !

Avec la pandémie, The Weeknd a déjà dû annuler ou déplacer sa tournée prévue en 2020-2021. Cette fois, il l'annule définitivement alors que beaucoup de dates étaient prévues à travers le monde. Mais, c'est pour mieux la remplacer par une autre tournée, qui se tiendra dans des stades. Vous suivez ? On va vous expliquer...

La tournée 2022 de The Weeknd est remplacée par une autre tournée, plus grande, plus ambitieuse, dans des enceintes plus énormes encore. C'est qu'avec le recul de ses shows prévus avant la pandémie, le chanteur canadien a pris encore plus de poids, son statut de star s'est renforcé, c'est aujourd'hui un immense artiste qui touche un très large public, il est donc carrément capable de remplir des stades et c'est exactement ce qu'il compte faire avec la tournée "After Hours Til Dawn Stadium Tour" à l'été 2022.