Booba et Orelsan : leurs anecdotes communes !

Ils ne sont pas si opposés que ça.

S'il y a des noms qu'on ne pensait pas forcément voir associer tant leurs univers sont différents, ce sont bien ceux de Booba et Orelsan. Les deux rappeurs n'ont, musicalement, pas tant de choses en commun et le Duc cultive l'art du clash et des réseaux sociaux alors que Raelsan est plus discret. Et pourtant, ils ont eu beaucoup de relations que l'on veut bien le croire comme on a peu l'apprendre dans le documentaire sur le rappeur caennais récemment sorti sur Amazon Prime que B2O a commenté à sa façon. Il dévoile notamment que les deux avaient le projet d'un format type "The Voice" pour le rap. Franchement, on aurait payé pour les voir tous les deux dans un grand fauteuil rouge !

Tout part d'une anecdote dévoilée dans le documentaire sur la carrière d'Orelsan tourné par son frère, "Montre jamais ça à personne". Le rappeur caennais explique qu'il a profité de ce que Skread, son producteur et ami, fasse écouter des prods à Booba pour en glisser quelques-unes de son cru dans le lot. Là, le Duc a été sans pitié.

"C’est l’intro où il revenait, c’était pile la prod qu’il fallait à Booba à ce moment-là. […] Et pendant ce temps-là, j’essayais de faire des prods. Booba avait écouté des prods à moi, et il a dit à Skread : 'Les prods de ton gars, elles sont pas ouf, t’es plus obligé de me les faire écouter' [...] J’avais honte de fou, je sais pas. Je ne voulais pas me mettre au-devant de la scène, quoi. Alors qu’on rêvait d’en vivre, évidemment".

Gringe vient alors au secours de son pote en expliquant : "C’est juste que c’étaiten nos débuts".

Booba qui est aussi rapide que Lucky Luke pour dégainer sur les réseaux sociaux a réagi assez vite en commentant une story et en révélant une autre anecdote sur un projet qu'il avait en commun avec le rappeur de Caen. Ils travaillent à un format type "The Voice" sur le rap.

“Et pour l’anecdote, on voulait faire un bail de The Voice ensemble mais après la fusillade au clip Glaive il a dit : “j’vais réfléchir, j’sais plus trop dans quoi j’mets les pieds… @orelsan tu mets les pieds dans le plat ma gueule c’est la Piraterie!!! Sans rancunes”.

Si jamais cet échange était annonciateur d'une possible collaboration, on signe des deux mais ! Pas vous ?