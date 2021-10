RZA explique ourquoi Tupac était "dangereux"

Plus dangereux que Biggie, d'après lui.

La légende et l'aura de Tupac n'ont pas fini de peser sur le rap. Il faut dire que le rappeur a probablement été un des plus gros "Game Changer" de cette musique, en devenant une véritable rockstar dont les écarts de conduite étaient guettés et commentés par toute la presse, même hors rap. Le fait que tous les yeux étaient tournés vers lui est dû autant à son talent qu'à son charisme, mais aussi à ses positions politiques, étant lui même fils de Black Panther. Pour RZA, cet aspect politique le rendait "plus dangereux".

Celui qui est l'un des tauliers du Wu-Tang Clan est revenu sur ce qu'il pensait de Pac : "Ce que Pac avait, je pense, c'était une façon de nous toucher dans toutes nos émotions. Il avait le pouvoir de faire jaillir votre pensée émotionnelle, mais il avait aussi le pouvoir d'éveiller le rebelle en vous. Vous comprenez ? Et ces deux choses... En fait, il était probablement plus dangereux que Big, Notorious BIG", a déclaré le taulier lors d'un live avec The Art Of Dialogue.

"Notorious BIG, on pouvait faire la fête avec lui, et on la fait encore, mais Pac, on va probablement plus le pointer du doigt... il allait plus dans le délire Malcolm X et la société a peur de ça", termine RZA. Il faut reconnaître que si Biggie était un maître dans l'idée de faire rimer les mots avec de l'émotion, Tupac, lui, était le meilleur quand il s'agissait de toucher votre âme avec sa musique. Peut-être moins technique que BIG, sa puissance d'interprétation et la justesse de ses mots en ont fait une personnalité très crainte des autorités, qui avaient peur qu'il incite éventuellement à l'émeute et la rébellion.