Booba dévoile l'extrait d'un nouveau morceau

Le Duc communique maintenant sur Tik Tok.

Il a clashé SCH après le match des héros et sa "chute". Il a relancé le clash avec Rohff pour une sombre histoire de prière fictive dans une série, et il a aussi pris le temps de menacer Damso, visiblement sur le point de revenir avec de la nouveauté. On peut le dire, Booba est en grande forme depuis la rentrée, et si son album "Ultra" avait été beaucoup critiqué lors de sa sortie, ses singles suivants et ses feats ont tout de même très bien fonctionné. Désormais, il semble s'être remis au boulot avec encore de la nouveauté.

Cette fois, nouveau moyen de communication pour faire sa promo puisque le Duc a dévoilé quelques notes d'un futur morceau sur... Tik Tok ! Le réseau social qui fait un tabac depuis 3/4 ans chez les adolescents est aussi un excellent outil promotionnel pour les rappeurs, avec des morceaux qui peuvent rapidement devenir viraux sur ce réseau. Booba l'a bien compris, et, privé d'Instagram (officiellement), il s'est donc trouvé un autre outil de promotion.

Encore un nouvel extrait de Booba ! ????‍☠️ pic.twitter.com/069xpkmp8F — BestOfBooba (@Best0fBooba) October 14, 2021

Pour ce qui est du titre, il s'agit d'un morceau chanté dans la veine de ce que le Duc proposait avant "Ultra", des singles aux instrus et aux flows un peu ariens, avec pas mal d'autotune. Pas forcément le morceau le plus avant-gardiste ni le plus surprenant de la part de Booba, mais ça devrait largement suffire pour contenter ses nombreux fans et ajouter un succès de plus à son palmarès. On attend donc de découvrir ça, pas de date pour le moment !