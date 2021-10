Dr. Dre : un nouvel album avant la fin de l'année 2021 ?

Ce serait la meilleure nouvelle de cette année...

Un nouvel album de Dr. Dre, c'est un véritable serpent de mer. On doit parler de "Detox" depuis plus de 15 ou 20 ans et notre bon docteur n'a rien sorti depuis 2015 et "Compton", le disque qui allait avec le film sur son ancien groupe, N.W.A. Cependant, cela fait quelques temps que des rappeurs influents, des légendes comme Grandmaster Flash, Xzibit et Diamond D de D.I.T.C. et des proches du producteur parle d'un projet en cours de Dre. DJ Battlecat a été plus loin, assurant que le patron de Beats by Dre livrera un album solo avant la fin de l'année 2021. Bon, on ne va pas vous mentir, on l'espère mais on quand même du mal à y croire...

En tout cas, DJ Battlecat a relancé l'attente et les espoirs de millions de fans à travers le monde via une publication sur Instagram sur laquelle il révèle qu'il y a une chronologie potentielle pour "Aftermath Takeover", qui devrait commencer avec un nouvel album de Snoop Dogg le 12 novembre et l'album Dr. Dre en décembre.