Tayc : découvrez le tracklisting de "Fleur Froide chapitre 2"

Le projet sortira le 19 novembre.

Aujourd'hui, Tayc est concentré sur "Danse avec les stars" mais, il n'en oublie pas la musique et, fort de son exposition médiatique liée à sa prestation dans l'émission de TF1, il a annoncé la date de sortie de son nouvel album "Fleur Froide Chapitre 2". Son nouvel opus sortira donc le 19 novembre et sera disponible sur les plateformes de streaming et dans les bacs. Par la même occasion, il a aussi annoncé le tracklisting et a également dévoilé la pochette.

Salut à tous ! Vous pouvez dés maintenant pré-commander mon prochain album juste ici ????https://t.co/KY7OnrZXjq pic.twitter.com/jCmZk7M83s — T A Y K EE ???? (@TaycOfficiel) October 14, 2021

Tracklist complète du futur album de Tayc :

"Nue" "OG Wifey" "6.4" "Donne le moi" "Combleuse de rêves" "Dodo" "Pas comme ça" "Hadja" "Black card" "Leak" "Bon & mauvais" "Ma famille" "Suis-moi" "Pardon"