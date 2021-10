Classico Organisé sortira le 5 novembre

Jul vient de poster l'info.

Comme nous, certainement, vous êtes à l'affût de toutes les informations en ce qui concerne "Classico Organisé", cet énorme projet porté par Jul qui s'annonce comme l'un des plus grosses compilations de l'histoire du rap français. On avait eu un doute quand Naps, sans faire attention, avait fait une gaffe concernant les dates dans son "Planète Rap". Personne n'a relevé mais il avait raison. Annoncé pour le 29 octobre, "Classico Organisé" sortira finalement le 5 novembre comme Jul vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Il a profité de ce post pour donner le vrai nombre des participants ce projet hors-normes : ils sont en tout et pour tout 157 rappeurs à avoir répondu à l'appel du Marseillais et à être présent sur un tracklisting qui s'annonce tout simplement ENORME !

Rappelons que l'on a vu fuiter une liste de noms sur lequel on retrouve tout ou partie des 157 rappeurs qui ont posé sur ce projet, sans que l'on sache si c'est une liste définitive ou pas. Il n'y a que Jul, a priori, la liste entière puisque c'est le grand architecte de cette incroyable compilation.

Les rappeurs présents sur « CLASSICO ORGANISÉ » ! ⏳ @jul pic.twitter.com/dK1QHBrRor — 100% Rap en Français ! ???? (@RapEnFrancais) September 28, 2021

Dans un premier temps, c'est la date du 29 octobre qui avait été annoncé. Est-ce que cette date est toujours valable ? On n'en sait trop rien mais une semaine avant la sortie du projet, ça sent quand même bon un single doublé d'un clip non ?

Les informations arrivent au compte-goutte mais on attend ça fort !