Drake vs Michael Jackson : le débat continue

Décidément, les gens s'ennuient sur les réseaux...

Les américains, leurs magazines et leurs systèmes de classement des ventes ultra-médiatisé peuvent aboutir à des absurdités complètes. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il y a une quinzaine de jours, le magazine américain Billboard, qui donne également les classements des ventes de musique, a demandé à ses followers sur Twitter "qui était le plus grand à son prime, Drake ou Michael Jackson ?". Oui, vous avez bien lu la question. Visiblement, les américains sont déjà en train de s'écharper sur le sujet.

Ca n'est pas la première fois que Drake est comparé à MJ, notamment en termes de ventes puisque le Canadien continue de faire tomber les records les uns après les autres. Le rappeur a notamment placé 9 singles dans le top 10 du top singles américain, une belle performance pour son album "Certified Lover Boy". Problème : "CLB" n'est pas un des meilleurs albums de Drake, c'est à peine un bon album. Bien produit, mais très lisse dans les thèmes et dans la manière de rapper, on est vraiment très loin des meilleures heures de Drake, le débat n'a donc pas lieu d'être.

Les médias américains sont même allés jusqu'à trouver un des fils de Michael, Prince Jackson, pour lui demander qui était le plus grand entre son père et Drake. Il a sobrement répondu : "tout le monde a sa propre définition de grand. Mais ce que mon père et ma famille ont accompli à leur époque, ça ne se reproduira sûrement jamais". Et il a raison : imaginez les scores de Michael Jackson si les gens avaient eu accès a sa musique quasiment gratuitement, comme c'est le cas pour Drake, aidé par Youtube et les plateformes de streaming.