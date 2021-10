Stromae : bientôt de retour sur scène !

Ce sera au Festival des Ardentes.

Attention, le festival belge des Ardentes vient de faire une grande annonce : Stromae sera sur la scène pour son grand retour en live après des années de silence. Il faut dire que le chanteur belge aime particulièrement cette scène qu'il a foulée en 2011 et 2014. Ce sera donc un événement considérable tant les prestations du chanteur ont laissé des souvenirs impérissables aux spectateurs. Cela permet aussi aux Ardentes de revenir en force après deux années où le festival a dû être annulé à cause de la pandémie et des restrictions sanitaires. Le festival se déroulera du 7 juillet au 10 juillet 2002.

Dans la foulée, deux autres festivals ont annoncé la venue de Stromae, il s'agit de Rock en Seine qui aura lieu les 25, 26, 27 et 28 août 2022 et la Werchter Boutique qui se tiendra le 19 juin.