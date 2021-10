Kanye West fête son premier disque de diamant !

Mercredi 6 octobre, Def Jam a annoncé que "Stronger" avait été certifié diamant par la Recording Industry Association of America (RIAA) après avoir dépassé les 10 millions de ventes aux États-Unis, 14 ans après sa sortie. Cela permet à Kanye West de remporter son premier disque de diamant !

Kanye West’s ‘Stronger’ is now @RIAA certified DIAMOND ???? ! Congratulations to Yeezy and the entire team. pic.twitter.com/ISgiWiF52b — Def Jam Recordings (@defjam) October 6, 2021

Pour les plus jeunes de nos lecteurs, rappelons que "Stronger" a été le deuxième single de l'album de Kanye sorti en 2007, "Graduation", et contient un sample de "Harder, Better, Faster, Stronger" des Daft Punk. Comme ce qu'il a fait récemment pour "Donda", Kanye West, qui avait déjà le souci du détail avait mixée la piste plus de 75 fois par 10 ingénieurs différents jusqu'à ce que Timbaland vienne à la dernière minute pour faire la "batterie pop".

L'un des ingénieurs de Kanye, Anthony Kilhoffer, a rappelé le processus de création de "Stronger" dans une interview accordée à Billboard lors du dixième anniversaire de "Graduation".

"Quand [Kanye] a samplé Daft Punk sur un ASR-10, Plain Pat a dit : 'tu ne peux pas faire ça. Cela ne fonctionnera pas.’ Pat était très sceptique. À la fin de la journée, il a concocté 'Stronger' en cinq minutes, et c'était un mélange de la production boom-bap de Kanye West et le début des expérimentations que l'on retrouve dans ses autres albums. Il y avait probablement huit à dix ingénieurs de mixage différents sur la chanson. Je sais que j'ai mixé cette chanson pendant deux semaines d'affilée tous les jours et c'était après qu'elle ait déjà été mixée par cinq autres ingénieurs..."

Et enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce morceau, on vous propose de le réécouter ici :