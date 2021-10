The Weeknd : son album est prêt !

L'artiste a teasé des collab' folles...

The Weeknd a fait son retour dans son émission Apple Music 1, "Memento Mori" pour le nouvel et 18e épisode, et le chanteur a fait une annonce spéciale à ses fans.

Il a révélé que son prochain album "est terminé" et qu'il n'attend plus que quelques morceaux clés pour le publier.

"La seule chose qui manque, ce sont quelques personnages qui sont la clé du récit. Certaines personnes qui me sont proches et chères, certaines personnes qui ont inspiré ma vie d'enfant et d'autres qui m'inspirent maintenant. Vous aurez plus de nouvelles dans les mois prochains."

Il a également promis que "quelques featurings intéressants" qui arriveront cet automne avant la sortie de l'album.

Il a également expliqué sa brève interruption de "Memento Mori", déclarant aux fans :

"J'avais l'impression d'avoir laissé tomber beaucoup d'entre vous en ne poursuivant pas les épisodes hebdomadaires que j'avais promis, mais beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de projets en évolution. Je me suis installé dans une nouvelle maison, tourné des vidéos, travaillé sur des pré-productions, travaillé sur de la musique, tout en prenant du temps pour moi pour ne pas perdre complètement la tête."

Rappelons que The Weeknd a sorti son quatrième album studio "After Hours" en mars 2020.

Restez vifs/ves pour plus d'informations sur le prochain projet de The Weeknd qui va arriver bientôt...