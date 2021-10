Young Thug est meilleur freestyleur qu'Eminem

Selon Elton John.

Contre toute attente, la relation entre Young Thug et Elton John est au beau fixe et les deux artistes continuent d'échanger et d'avancer depuis que le Thugger a samplé l'icône du rock anglais sur le titre "High". Dans une interview donnée à Billboard, le chanteur britannique a reconnu avoir été "époustouflé" par les capacités de freestyleur du rappeur d'Atlanta quand ils se sont rencontrés en studio. Il a tellement été impressionné qu'il a expliqué que c'était bien plus fort que ce qu'Eminem avait pu lui montrer.

"Je veux dire, j'ai vu Marshall [Mathers] le faire à Detroit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Thug débarquer et faire ça. En fin de compte, j'ai dû partir parce que je pense qu'il se sentait un peu intimidé que je sois là et je voulais juste qu'il se détende. Mais c'est juste un moment incroyable dans ma vie musicale… Je ne comprends pas comment les disques de rap sont assemblés et c'est fascinant à regarder."

"High" est un morceau qui date de 2018 mais les deux artistes se sont rencontrés plusieurs années avant. Lors de l'un de ses rendez-vous, Elton John en personne a encouragé Young Thug à chanter davantage dans sa musique.

"Il voulait me rencontrer… et nous avons longuement parlé. Il m'a demandé ce que je pensais de sa musique alors je lui ai demandé s'il avait déjà chanté dans une chorale. Il a répondu : ‘Oui, bien sûr, j’ai chanté dans une chorale gospel. Alors, je lui ai conseillé de chanter plus dans sa musique, de ne pas se contenter de rapper, parce que c'est ce mélange, chant-rap-mélodie qui fait vraiment décoller le rap."

Le résultat, c'est que les deux artistes vont partager un morceau avec Nicki Minaj sur le prochain album d'Elton John attendu pour le 22 octobre prochain.