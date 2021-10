Orelsan repart en tournée !

L'annonce est sortie hier sur Instagram!

Son retour n'a jamais été aussi proche... Orelsan nous a déjà bien teasé la sortie toute prochaine de son documentaire "Montre jamais ça à personne", voilà que maintenant, il annonce qu'il sera de retour sur les routes pour une énorme tournée.

Cette tournée surprise est une grosse exclu, surtout après l'annonce il y a quelques semaines à peine déjà des quatre énormes dates à l'AccorHotels Arena Paris. C'est aux côtés de son frère, Clément Cotentin et de Skread, qu'Orelsan s'est mis en mode vidéo selfie et s'est adressé à ses fans.

Le début de la tournée est prévu pour le mois de janvier. "Un truc de fou" selon ses propres mots, lui qui prépare le live depuis plus d'un an et demi.

Toujours d'après ce live en mode selfie, on apprend que le top départ de la tournée se passera à Caen, pour continuer dans d'autres villes de France et de Belgique... On sait déjà également qu'il n'y a pas de dates prévues pour le Luxembourg... Toutes les infos seront évidemment disponibles lors de la vente des billets, le 6 octobre.

Pour patienter, on retient évidemment l'arrivée prochaine de son documentaire inédit, tout en écoutant son feat avec Ninho en fond et pourquoi pas, tant qu'à faire, tout d' Avnier vêtu/e, sa marque de vêtement créé en 2014 et pour laquelle la nouvelle collection a vu le jour au mois d'avril...

Juste histoire de se rappeler que la fête est bien loiiiiin d'être finie...