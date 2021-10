Gambino vexé de son absence sur "Classico Organisé"

Le Marseillais n’est pas content et le fait savoir.

Le projet "Classico Organisé" porté par Jul ne fait pas que des heureux. Le rappeur Gambino, qui n’a pas été convié sur la compilation, a poussé un coup de gueule sur Instagram.

Après le succès de "Bande Organisée" et du projet "13 Organisé", Jul réitère l’expérience avec un nouveau challenge. Le J avait annoncé il y a un mois, la sortie prochaine d’un "Classico Organisé" avec des artistes de Paris et de Marseille. Un énorme projet qui rassemblera une centaine de rappeurs. Quelques noms ont d’ailleurs été dévoilés. On retrouvera entre autres Rohff, Kaaris, PLK, Lacrim côté parisien ainsi que Naps, Alonzo, SCH, Soso Maness ou encore Soprano pour la team marseillaise. Une liste qui n’est qu’un avant-goût de ce que Jul nous prépare puisque 150 artistes participent au projet !

Si Booba avait tourné en dérision son absence de "Classico Organisé", il y en a un qui ne l’a pas pris de la même façon. En effet, Gambino n’a pas été invité sur le projet et a du mal à l’accepter. Le rappeur marseillais avait d’ailleurs déjà collaboré avec l’Ovni en personne sur le morceau "VNTM" issu de l’album "La zone en personne". Plusieurs éléments qui font que ce choix de l’évincer passe mal, même très mal…

Sur Instagram, l’interprète de "Rio de Janeiro" c’est exprimé sur le sujet. En story, il a posté un message très explicite : "Ça invite des homonymes alors qu’on est de la même ville et personne n’a ouvert son cul à Marseille bande de sous hommes". Il ajoute : "Gambino il n’y en a qu’un n’oubliez pas, quartier Nord Marseille. Qu’aucun artiste ne me demande quoi que ce soit". Lorsqu’il parle d'homonymes, il fait référence ici au rappeur parisien Gambino La MG (du 91) qui, lui, fait partie du projet. Sa frustration peut être compréhensible, mais n'oublions pas que 150 artistes sont déjà sur le projet. Il y aura forcément des mécontents…

Affaire à suivre.