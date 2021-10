Verzuz : la prochaine battle opposera-t-elle KRS-One à Big Daddy Kane ?

Les fans en sont certains et Snoop Dogg aussi...

Alors qu'aucun adversaire se semble approprié pour Busta Rhymes, le prochain Verzuz organisé par Swizz Beatz et de Timbaland est déjà prêt. Ils ont dévoilé qu'un autre match a été verrouillé et chargé – et ils font durer le suspense en publiant seulement les silhouettes des prochains rappeurs à entrer dans l'arène.

Vendredi 1er octobre, le compte Instagram officiel de Verzuz a en effet révélé qu'une date avait été fixe pour le prochain Verzuz et qu'il s'agit du 17 octobre. La battle aura lieu au Barclays Center en partenariat avec la prochaine série d'horreur américaine, "Chucky".

"ENVIE DE JOUER? Nous avons un nouveau VERZUZ en route le dimanche 17 octobre, présenté par la nouvelle série tueuse, #Chucky", lit-on dans la légende d'Instagram. "A qui pensez-vous !? Ecrivez vos idées dans les commentaires ci-dessous et nous en choisirons une au hasard pour obtenir une paire de tix !"

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une légion de fans identifie à l'unanimité les silhouettes de KRS-One de l'époque de Boogie Down Productions et la coupe de cheveux "Smooth Operator" de Big Daddy Kane.

Snoop Dogg – qui compte 65,5 millions de followers sur Instagram – a vu son commentaire atteindre le sommet de la pile et n'a pas contenir le fan de rap old school qu'il est.

"Grand papa. Kane. V. K. R. S1", a écrit The Doggfather.

Le producteur légendaire DJ Premier, qui n'est pas étranger à Verzuz lui-même (ayant affronté le RZA du Wu-Tang Clan en avril 2020) s'est mordu la langue sur la réponse mais a révélé : "Je peux le dire rien qu'avec la silhouette..."