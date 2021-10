Olivyah plongée dans le "Néant" !

Découvrez le nouveau single "Néant" de Olivyah !

Après une pause estivale, Olivyah est de retour avec "Néant". Elle revient avec un track égotrip en nette opposition au très sensuel et doux "Parle-moi" sorti en juin dernier.

Sur ce morceau à l’instrumentale entraînante, Olivyah se montre plus menaçante et conquérante. Avec son "regard plus sombre que le néant", elle a un homme dans le viseur qu’elle est bien prête à séduire, sans pour autant se détourner de son objectif premier : l'argent.

"Assure bien tes arrières, y'aura pas de retour en arrière" !

Originaire de la Guadeloupe, Olivyah commence à intégrer la scène locale en 2012. Entre dancehall, jamaïcan zouk, pop, hip-hop et RnB, difficile de définir son style musical. Olivyah est signée aux côtés de Keros-N et Pon2mik chez Jutsu Média Group, label de musique emblématique dans les Antilles françaises.

Sexy et talentueuse, la chanteuse guadeloupéenne affirme son originalité et n'hésite pas à multiplier les tenues, et les postures glamours. Elle veut imposer un univers et un son bien à elle, à la manière des grandes divas de la Soul et du RnB, avec son supplément d'âme caribéenne qui fait toute la différence !

