Drake rend hommage à Lil Wayne pour son anniversaire

Il ne tarit pas d'éloges à l'égard de son idole...

Pendant des années, Drake et Lil Wayne ont dirigé l'industrie de la musique avec d'innombrables records et statistiques. On a presque l'impression que 2009 c'était hier... Lorsque Wezzy signait l'acteur de la série "Degrassi" et créait l'un des labels les plus emblématiques du hip-hop, Young Money. Drizzy s'en souvient et n'a pas oublié tout ça. Alors que le rappeur aux multiples "Tha Carter" fêtait son anniversaire, le Canadien a tout fait pour montrer son admiration à son mentor.

Alors que les deux ont donné de nombreux tubes et classiques au cours de leur carrière, Drake admire toujours autant Wayne et le fait savoir lors d'un toast qu'il a porté au rappeur à l'occasion de la fête du 39e anniversaire de Wayne.

"Nous n'avons plus beaucoup l'occasion de nous réunir en famille. Je suis toujours, à ce jour, nerveux de parler de cet homme parce qu'en fin de compte, autant un frère et un mentor qu'il l'est pour moi, il est toujours mon idole. Et encore, quelqu'un qui me met juste dans un endroit où, quand je commence à penser à lui, je commence à penser à ma famille".

Après une nuit de célébration avec des bandanas personnalisés et des pistes YMCMB sans fin, le 6 God lui-même a publié une photo qui doit figurer dans le Temple de la renommée d'Instagram. "YM POUR TOUJOURS ET JAMAIS", a-t-il sous-titré l'image de lui-même debout à côté de la famille Young Money, y compris Mack Maine.

Bien que Nicki Minaj ne soit pas sur la photo, elle s'est également rendue sur Instagram pour célébrer M. Carter. "La première photo que j'ai prise avec l'homme qui a changé ma vie", a-t-elle écrit. "Joyeux anniversaire à mon tout @liltunechi."

Pas de doute, Lil Wayne est considéré comme le GOAT par ceux-là même qu'il a longtemps côtoyé.

Drake says Lil Wayne is the best rapper alive pic.twitter.com/wuSjZK41kE — Daily Loud (@dailyloudclips) September 29, 2021