21 Savage : "personne n'écoute Drake à Atlanta"

Future serait préféré à Drizzy.

Invité sur le podcast de DJ Akademiks, 21 Savage a parlé sans filtre de la vision du rap à Atlanta. Selon lui, Future est considéré comme un plus grand artiste que Drake.

21 Savage a laissé de côté ses problèmes avec la justice pour rejoindre DJ Akademiks sur son podcast "Off the Record". Pendant l’interview, un échange très intéressant a eu lieu sur l'image de certains de rappeurs dans le milieu et surtout, auprès du public. L’artiste de 28 ans a par exemple expliqué que malgré tout le respect qu’il a pour Drake, il ne l’écouterait certainement pas aujourd’hui s’il n’avait pas été dans le rap. Face à la stupeur d’Akademiks (toujours à l’affût d’infos croustillantes), il s’est expliqué :

C’est juste que, je suis un rappeur donc je comprends son travail et à quel point il bosse dur. Mais, quand tu n’es pas un rappeur, tous ces statistiques ne veulent rien dire. Un gars lambda en a rien à f**tre de combien de fois tu as été numéro 1, combien de personnes blanches écoutent ce que tu fais, parce qu’il ne va pas plus loin que ce qui est joué en boîte de nuit.

Malgré ses records et ses chiffres de ventes, Drake ne ferait donc pas l’unanimité, surtout dans la ville d’Atlanta. 21 Savage poursuit ses explications : "À Atlanta, il y a beaucoup de nig***s qui pensent que Future est plus chaud que Drake. Moi aussi je pensais ça…Drake n’est pas vraiment un artiste qui sort beaucoup de mixtapes". Un point de vue très honnête qui laisse matière à débattre. En effet, 21 Savage met en avant un éternel débat, la reconnaissance d’un artiste doit-elle se faire uniquement par les chiffres ?

Cela pourrait même rappeler ce que disait Niro quand il avait poussé un coup de gueule : "Se faire un avis sur des artistes en fonction de leurs chiffres (souvent truqués), ça s'appelle écouter la musique avec son cul".

Mais bien entendu, personne ici ne remet en doute le talent de Drake…