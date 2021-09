The Fugees : Pras Michel revient sur leur réunion

25 ans après, ils ont commencé à célébrer "The Score".

Les Fugees se sont réunis et s'apprêtent à faire une tournée nationale pour célébrer le 25e anniversaire de leur album, "The Score". S'adressant à Billboard, Pras Michel a qualifié la réunion de "ce dont la culture avait vraiment besoin".

Pras révélait également comment l'équipe est revenue sur la même longueur d'onde pour ses performances.

"Nous avons laissé la musique, notre vibration et notre énergie sortir naturellement. Ensuite, nous avons entendu le groupe faire son truc, le mettre en place et vibrer. Et ça a juste commencé à ressembler à ces vieux moments qui nous ont rendu si heureux. Faire de la musique et juste faire sourire les gens, donc ça nous a fait sourire aussi. Cela nous a juste fait nous sentir bien. Une chose que je dirais à propos de nous, c'est que tout doit être organique, naturel. Il ne s'agit de rien d'autre que de ça. Parce que si cela ne se sentait pas bien pour l'un d'entre nous, je ne pense pas que nous aurions été en mesure de le faire."

Présentée par Diaspora Calling et produite par Live Nation, la tournée internationale de 12 villes a débuté par un spectacle pop-up intimiste à New York.

Donnant un avant-goût de ce qui est à venir, The Fugees sont apparu au Roof at Pier 17 à New York pour une performance en partenariat avec Global Citizen Live. Le trio est monté sur scène devant une foule de plus de 3 000 personnes mais avec quand même trois heures et demie d'attente pour le public...

Pendant leur passage sur scène, Fugees a interprété sept chansons. Ouverture avec "The Score", le trio avait continué à jouer "How Many Mics", "Zealots", "Fu-Gee-La", "Killing Me Softly", "Ready or Not" et "No Woman, No Cri."

Les Fugees arriveront au United Center de Chicago le 2 novembre avant de se rendre à Los Angeles, Miami, Newark, Paris, Londres et plus encore, pour finalement terminer la tournée en Afrique, les derniers concerts ayant lieu au Nigeria et au Ghana. Les détails complets de la visite sont disponibles ci-dessous.