Classico Organisé : single, groupe WhatsApp, on vous dit tout !

On cherche toujours à en savoir plus.

Les infos sur "Classico Organisé" sont difficiles à obtenir. Il n'y a pas véritablement d'omerta mais disons que personne n'a envie (ou n'a le droit ?) d'en parler malgré les nombreuses questions que tout le monde se pose, nous y compris. Heureusement, en creusant un peu, on arrive quand même à en savoir un peu plus.

Hier, JUL a mis les pieds dans le plat en postant un premier visuel qui a remis la machine en route. A priori, il s'agit de la pochette du projet. On y retrouve notamment le symbole des deux villes, la Tour Eiffel et Notre-Dame-de-la-garde ainsi que les couleurs des deux clubs de foot, le PSG et l'Olympique de Marseille.

Dans la foulée, le compte Instagram de "Classico Organisé"' s'est mis à suivre 155 rappeurs dont SCH, Sneazzy, MIG, Fianso, Sadek, Lino, Naps, Timal, Gazo, PLK, Koba LaD, Kaaris, Gims, DA Uzi, Niro, YL, Fresh la Douille, Soso Maness, Alonzo, Rohff, Gims, Mister You, Black M, Soprano, Kofs, Lesram, Lacrim, Hornet la Frappe, Lino, Oxmo Puccino, Youssoupha, Alkpote, Rim’K, Zikxo... On ne peut pas citer tout le monde car sinon on remplirait cet article uniquement avec les noms des rappeurs pressentis sur cet incroyable projet.

A Generations, on a essayé d'en savoir un peu plus.

Ce que l'on a appris de source sûre : il existe deux groupes WhatsApp pour préparer ce "Classico Organisé". L'un regroupe plusieurs dizaines de noms de rappeurs de toute la France. L'autre est "réservé" aux "gros noms" et il est beaucoup plus restreint. Et c'est ainsi que Jul et son équipe ont réussi à mener à bien ce projet.

L'autre indiscrétion qui est arrivé jusqu'à nous, c'est que le premier single pourrait réunir SCH, Alonzo, Jul côté Marseille et Kaaris, Gims et Rohff côté Paris. Evidemment, sans aucune certitude.

Comme pour 13 Organisé, Jul a tenté des combinaisons folles. Sur ce que l'on a pu savoir à l'instant où ces lignes sont écrites, on retrouverait notamment Thabiti et Guy2Bezbar sur le même track.

Evidemment, malgré tout, nous n'avons pas de sources directes mais on continue de chercher !