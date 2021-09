The Fugees : un film et un nouvel album en préparation?

La rumeur enfle autour du retour de ce groupe mythique.

Les Fugees, voilà un nom qui fait vibrer les coeurs des amoureux du rap old school des années 90. Le trio qui réunissait la légendaire Lauryn Hill, du génial Wyclef Jean et de Pras. Un groupe hyper efficace qui puisait son inspiration dans toute culture noire, notamment pour l'aspect musical, avec des influences reggae, soul, RnB et bien d'autres encore. Avec "The Score", ils auront définitivement marqué l'histoire de la musique mondiale, et devinez quoi : ils sont de retour ! Et pas seulement sur scène, comme on a pu l'entendre cette semaine...

En effet, le groupe s'est reformé pour une tournée en Europe, qui passera d'ailleurs en France en décembre prochain. Mais selon plusieurs sources, la reformation ne s'arrête pas là, comme l'affirme The Sun : "il y a beaucoup d'idées qui sont évoquées dont un film et de la nouvelle musique : ce pourrait être leur premier album depuis 25 ans. Il y a beaucoup de buzz et ils veulent que ça se produise", est-il écrit dans le média Anglais (qui ne cite pas l'identité de son interlocuteur).

On est ravi que les choses aient changé depuis leur dernière aventure en commun, qui s'était terminée par une déclaration fracassante de Pras : "Wyclef et moi sommes sur la même longueur d'onde mais Lauryn est complètement dans son monde. Si on veut faire un bon CD, c'est mort, le groupe s'arrêtera là. Vous avez plus de chances de voir Georges Bush et Ben Laden en train de discuter au Starbucks plutôt qu'une reformation des Fugees". Les artistes ont donc visiblement changé d'avis et c'est tant mieux, on espère que les rapports dans le groupe seront plus pacifiques et propices à la création.

Même si avec le tempérament de Lauryn Hill, ça peut être difficile...