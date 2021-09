T.I. challenge 50 Cent pour un Verzuz !

Mais Fifty n'a vraiment pas l'air chaud...

Les battle Verzuz sont devenues des petites gourmandises pour les fans de rap un peu à l'ancienne. Le phénomène, qui a explosé pendant le confinement, a vu de très grosses stars du mouvement s'opposer pour le plaisir des fans, en déroulant leur catalogue en live devant des viewers toujours plus nombreux. Désormais, le phénomène est tellement installé qu'il est même devenu un moyen pour les "anciens" de se relancer un peu, lors d'un événement avec de plus en plus de visibilité. Cette fois, c'est T.I. qui veut mettre les gants, et pas contre n'importe qui.

En effet le rappeur d'Atlanta a profité du passage dans sa ville de tout le casting de la série "BMF", produite par 50 Cent, pour challenger l'ex-taulier du G-Unit. De nombreux artistes ont performé sur scène ce soir là, comme G Herbo, 2 Chainz, Flo Rida, et T.I. Ce dernier s'st fait remarquer en appelant 50 Cent à accepter un battle Verzuz contre lui à la fin de sa prestation : "Hey Fifty, on doit faire ce Verzuz mec. Donne leur ce qu'ils ot tous envie de voir mec !". Des propos plein d'entrain qui nous rappellent que ça fait longtemps que T.I. veut battle une grosse tête du rap New-Yorkais. En 2020, il avait déjà lancé un appel à 50 Cent et aussi à Jay-Z pour organiser un Verzuz, mais sans suite.

hear what @50cent said when I asked him if he would do a @verzuzonline battle in the future! #VERZUZ #50cent pic.twitter.com/Kb4YkYhzBZ — Julian Cannon, The Writer ???????? @NYCC 2021 (@julianexcalibur) July 16, 2021

Cette fois ne sera sûrement pas la bonne. En effet, interrogé à ce sujet lors du show, Fifty a déclaré en riant : "Un Verzuz ? Probablement pas. On est de retour dehors. Ces trucs étaient faits pour se passer pendant la pandémie, quand on était coincés à la maison. Maintenant qu'on est dehors, il y a d'autres choses à faire. On est censés créer une nouvelle histoire, pas rester coincer dans le passé". Une réponse toujours intelligente et calculée avec un bon mélange d'humour et d'arrogance, comme souvent avec le rappeur. Il faut dire que 50 Cent est un homme très occupé, mais certains commencent aussi à penser qu'il pourrait avoir peur de remonter sur scène, encore plus pour affronter un autre rappeur...