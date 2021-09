Lil Wayne et Rich The Kid annoncent un album en commun

"Trust Found Babies" va bientôt voir le jour...

La combinaison entre Lil Wayne et Rich The Kid peut sembler improbable, mais des rumeurs d'un album commun à venir courent depuis un certain temps. Rich The Kid a mis fin à l'attente en annonçant officiellement ses plans pour "Trust Fund Babies" : le projet qui va arriver le 1er octobre.

"Moi et @liltunechi, album Trust Fund Babies va tomber, le lien de précommande sera dispo le 1er octobre dans la bio", a-t-il écrit sur Instagram avec la pochette d'accompagnement sur laquelle on découvre RTK et Weezy dessinés comme des bébés dans des couches avec des piles d'argent derrière eux.

Les fans ont pris connaissance de ce projet d'album commun et ont su qu'il était prêt à sortie du label Young Money, présidé par Mack Maine, en août. Il avait déclaré que le projet Rich The Kid-Lil Wayne était l'un des trois qui sortira bientôt.

"Quiconque est un fan de Wayne sait que I Am Not A Human Being 3 arrive bientôt", avait déclaré Mack Maine sur Twitter. "Wayne et Rich The Kid ont un projet ensemble qui sortira bientôt. Collegrove 2 avec lui et 2 Chainz — nous l'appelons toujours Tity Boi. Wayne travaille sur beaucoup de musiques en ce moment".

Cette collaboration pourrait surprendre dans un premier temps, mais rappelons que Rich The Kid et Wayne partagent tous les deux un amour pour le skateboard. Weezy a d'ailleurs été impressionné par les compétences de Rich et l'a applaudi pour avoir évolué avec trois montres en même temps.

On attend maintenant de voir ce que ça donne sur un projet musical commun...