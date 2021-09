Jul et Classico Organisé : ce que l'on sait

Cela va sans doute marquer l'histoire.

Ce qui n'était qu'une rumeur a pris un tour bien réel cette semaine alors que Jul a posté sur ses réseaux sociaux un compte à rebours pour un titre et/ou une compilation appelée "Classico Organisé" qui devrait réunir des rappeurs marseillais et parisiens. On ne sait pas encore beaucoup de choses à ce sujet mais on a déjà une certitude : potentiellement, il peut s'agir d'une des plus importantes compilations de l'histoire du rap français. En effet, selon les informations dont nous disposons, ici à Generations, Jul aurait contacté au minimum une centaine de rappeurs de tous styles, de toutes les villes et de tous les départements pour les réunir sur un projet grandiose qui supplanterait "13 Organisé" qui ne compte "que" cinquante artistes au tracklisting. D'ailleurs, si on commence à compter ne serait-ce que ceux qui ont partagé la publication de l'Ovni, on voit bien qu'ils sont déjà nombreux à avoir répondu à son invitation. SCH Niro Kaaris Alonzo Hornet La Frappe Kofs Sadek Oxmo Puccino ISK Niaks Sofiane Fresh LaDouille RK Nahir Hayce Lemsi Vegedream ont en effet suivi le rappeur blondinet dans son projet fou selon Midi-Minuit qui l'annonce dans un tweet.