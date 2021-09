Drake : "Certified Lover Boy" toujours numéro un

Le 6 God affole toujours les compteurs.

On se doutait que "Certified Lover Boy", le dernier album de Drake ferait un carton dans les charts. C'était attendu et c'est exactement ce qui s'est passé. Par contre, il est toujours difficile de parier sur la longévité d'un tel projet. Mais le 6 God fait mieux que se maintenir pour la deuxième semaine d'exploitation de son dernier opus puisqu'il reste numéro du Billboard 200 pour la deuxième semaine consécutive et que les chiffres continuent de s'affoler.

Avec 236 000 unités de ventes équivalents albums selon les chiffres annoncés par le Billboard, Drizzy continue de caracoler au sommet des charts. Surtout, cela porte déjà le total de "CLB" à 849 000 unités. C'est aussi le quatrième album du Canadien à faire ainsi coup double. "Donda" de Kanye West reste à la deuxième place avec 79 000 unités de ventes équivalents albums. A noter aussi que le premier album de Baby Keem, "The Melodic Blue" (53 000) rentre à la cinquième place.