MHD validé par Messi et ses enfants !

Le footballeur et ses enfants sont fans du prince l’afro trap.

Le dernier freestyle de MHD en feat avec Bizarrap a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un engouement dû principalement à Lionel Messi. En plus d’être mis à l’honneur dans le freestyle, le joueur l’a validé !

La dernière recrue du PSG a l’air de très bien s’adapter à sa nouvelle vie en France. Depuis son arrivée cet été, le sextuple ballon d’or reçoit des hommages permanents de supporters, ravis de son arrivée dans la ville lumière. Cependant, il n’y a pas que les amateurs de football qui encense l’argentin. En effet, de nombreux artistes, surtout dans le monde du rap, ont aussi fait part de leur joie. En première ligne, MHD.

Lui qui a sorti son album "Mansa" en juillet, il était de passage chez le DJ et beatmaker Bizarrap pour livrer un freestyle inédit : "BZRP Music Sessions #44". Équipé d’un maillot du PSG, le rappeur encense Messi et lui rend hommage pendant trois minutes. Une fois la vidéo publiée sur la page Instgram de Bizarrap, le succès a été immédiat. En un jour seulement, le freestyle a cumulé 3,5 millions de vues sur Instagram. Après le succès de "Afro Trap partie 11", MHD a concocté un nouveau carton. D'ailleurs, à sa plus grande surprise, Monsieur Lionel Messi, en personne, a commenté la vidéo : "en la capital !" Nul besoin d'un traducteur espagnol-français pour comprendre que le footballeur valide le freestyle ! MHD l’a d’ailleurs immédiatement remercié pour son soutien.

Mais, le nouveau joueur du PSG n’est pas le seul a avoir apprécié le freestyle du prince de l’Afro Trap. Ses enfants peuvent désormais compter parmi les fans de l’interprète de "Pololo". Dans une story partagée à ses 265 millions d’abonnés, Messi les a filmés en train de danser devant cette nouvelle pépite. Une nouvelle validation, partagée à nouveau (et sûrement avec beaucoup de fierté) par MHD.

Messi's kids vibing to MHD's new song "Messi" ???????? pic.twitter.com/jnN0OGoC43 — mx (@MessiMX30i) September 16, 2021

Le freestyle est désormais disponible sur les plateformes de streaming. Il a également dépassé les 5 millions de vues sur YouTube en un jour seulement et ce n’est que le début !